Delmenhorst Der Bau der B 212 neu, insbesondere der letzte Teilabschnitt, beschäftigt die Gemüter der Delmenhorster bereits seit Jahren. Und noch immer ist nicht klar, auf welche der drei im Raum stehenden Varianten für den Abschnitt zwischen Harmenhausen (Landkreis Wesermarsch) und der Landesgrenze zu Bremen letztlich die Wahl fallen wird.

Im Ausschuss für Planen, Bauen und Verkehr der Stadt Delmenhorst, stellte Hendrik Abramowski, Leiter des Fachdienstes Verkehr, am Dienstag die Ergebnisse des Dialogforums aus dem Verkehrsgutachten zur geplanten Bundesstraße vor. Untersucht worden war das voraussichtliche Verkehrsaufkommen im Jahr 2030 für die drei Varianten. Der Blick in die Zukunft ergab, dass bei allen Varianten mit Vollanschluss an die L 875 (Stedinger Landstraße) ein deutlicher Verkehrszuwachs im Delmenhorster Stadtgebiet, vor allem im Stadtnorden, zu erwarten ist.

Deutlich geringer fiele dieser Zuwachs jedoch bei den beiden Nordvarianten aus. Bei allen Varianten mit Vollanschluss würde zudem das Verkehrsaufkommen auf der L 875, insbesondere das von Lkw, deutlich zunehmen. Die Verkehrsmenge im Bereich der A 28 und der B 75 würde bei allen Trassen- und Anschlussvarianten leicht zurückgehen. Bei allen Varianten mit Teilanschluss beziehungsweise ohne Anschluss würde sich die Verkehrsmenge im Stadtgebiet nur geringfügig verändern, möglicherweise sogar zurückgehen.

Neben dem Verkehrsgutachten erstellt das Dialogforum Gutachten zu Lärm, Umwelt, technischer Planung und landwirtschaftliche Betroffenheit. Alle Ergebnisse des Variantenvergleichs sollen beim nächsten Treffen des Dialogforums in diesem Quartal präsentiert werden.

Im ersten Halbjahr 2019 sollen die Delmenhorster Bürgerinnen und Bürger bei einer öffentlichen Veranstaltung informiert werden. Auch Interessengruppen, Bürgerinitiativen und die betroffenen Gemeinden können sich dort präsentieren und zu Wort kommen.

Fachbereichsleiter Fritz Brünjes legt den Delmenhorstern nahe, dieses Informationsangebot wahrzunehmen. Er betonte, dass die Verwaltung die Anliegen der Öffentlichkeit als sehr wichtig einschätze: „Eine Lösung liegt hier nicht auf der Hand.“ Deshalb sei es wichtig, die Öffentlichkeit zu informieren, damit der Sachverhalt richtig verstanden werde.