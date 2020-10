Bahnhof Delmenhorst: Exhibitionist belästigt vier junge Frauen

Delmenhorst Ein Exhibitionist hat sich am Montag vor drei jungen Frauen am Delmenhorster Bahnhof entblößt. Laut Polizei zeigte der 39-jährige Mann den 18 bis 21 Jahre alten Frauen gegen 18 Uhr sein entblößtes Genital und seinen unbekleideten Hintern. Kurze Zeit später versuchte er an einem Gleis eine weitere 18-jährige Frau zu umarmen und fasste sie unsittlich am Oberkörper an. Die Frau rief daraufhin die Polizei. Auf der Dienststelle führte der Mann freiwillig einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von 2,67 Promille ergab. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Den 39-Jährigen erwarten nun Strafverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen sowie sexueller Belästigung.