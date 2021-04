Bahnhof Heidkrug wird barrierefrei

Delmenhorst Der barrierefreie Ausbau des Bahnhofs Heidkrug steht in den Startlöchern: Ab Montag, 12. April, werden die Baustelle und eine Baustraße eingerichtet. Das schreibt die Deutsche Bahn in einer Pressemitteilung. Anschließend werden zwei neue Bahnsteige mit jeweils einer Länge von 220 Metern gebaut. Diese erhalten auch ein neues Wetterschutzhaus und eine moderne Bahnsteigausstattung inklusive Fahrgastinformationssystem. Zudem wird die Beleuchtungsanlage erneuert. Der Bund investiert über 3,4 Millionen Euro in den Ausbau. Die Inbetriebnahme des barrierefreien Bahnhofs ist für Sommer 2022 geplant.