Delmenhorst /Bassum Ein zweitägiges „Grundseminar für Sicherheitsbeauftragte in der WfbM“ (Werkstatt für behinderte Menschen) haben 15 Beschäftigte mit Behinderung der Delme-Werkstätten erfolgreich absolviert und dafür ein Zertifikat erhalten. Sie werden ab sofort in der Delme neben ihrer normalen Arbeitstätigkeit als Sicherheitsbeauftragte aktiv sein.

Die Seminarleitung hatten Dr. Inga Fokuhl und Susanne Stolle von den Präventionsdiensten der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege, Bezirksstelle Delmenhorst, (BGW) inne. Organisiert wurde die Schulung von Karl-Heinz Köster, der in den Delme-Werkstätten als Fachkraft für Arbeitssicherheit tätig ist. Geschäftsführerin Nahid Chirazi gratulierte allen Teilnehmenden zu ihrem Erfolg und dankte für ihr Engagement.

Manchmal ist es ganz banal – und eine Bananenschale auf dem Werkstatt-Fußboden kann ausreichen, um Menschen am Arbeitsplatz zu gefährden, wenn nicht Sicherheitsbeauftragte darauf ein Augenmerk haben und Unfälle zu verhindern wissen. Anhand solch plastischer Beispiele haben die BGW-Seminarleiterinnen die Teilnehmenden auf ihre neue Aufgabe als Sicherheitsbeauftragte in der Werkstatt vorbereitet. Weitere Themen waren die Aufgaben und Rechte von Sicherheitsbeauftragten, die Bedeutung von Sicherheitszeichen und das Kennenlernen von wichtigen Ansprechpersonen und Organisation des Arbeitsschutzes in den Delme-Werkstätten. Es wurde eine Betriebsbegehung in der Delme-Werkstatt Bassum durchgeführt. Dafür wurden vorab die Regeln gelernt und hinterher eine Auswertung vorgenommen.

Die Aufgabe von Sicherheitsbeauftragten ist es, Vorgesetzte auf Arbeits- und Gesundheitsgefahren hinzuweisen sowie Kolleginnen und Kollegen über Gefährdungen zu informieren, Anregungen zur Verbesserung des Arbeitsschutzes zu geben und im Arbeitsschutzausschuss mitzuwirken. „Ziel aller Beteiligten ist es, das Unfallrisiko möglichst gering zu halten und Belastungen weiter zu reduzieren. Sicherheitsbeauftragte übernehmen bei dieser Zielstellung eine wichtige Rolle“, erklärt Köster.

Für alle Mitarbeitenden, mit oder ohne Behinderung, wird durch Schutzausrüstungen für eine sichere Arbeitsumgebung gesorgt. Nachdem bereits zwei Beschäftigte mit Behinderung an einer externen Schulung dieser Art teilgenommen haben und seitdem als Sicherheitsbeauftragte in der Werkstatt Sulingen tätig sind, war dies die erste Inhouse-Schulung. Damit erweitern die Delme-Werkstätten ihr Qualifizierungsangebot und stärken gleichzeitig den Arbeitsschutz.