Delmenhorst Wohnungen müssen dringend gebaut werden – aber wo? In ihrer jüngsten Sitzung am Mittwochabend empfahlen die Mitglieder des Ausschusses für Planen, Bauen und Verkehr die Aufstellung eines Bebauungsplanes südlich der Elbinger Straße.

Das Gebiet jedoch ist umstritten. Für die Verwaltung trug Stadtplanerin Elke Tewes-Meyerholz vor: „Über die Fläche denken wir schon einige Jahre nach. Emissionen, Lärmbelastung und Feinstaub wurden da im Jahr 2008 gemessen. An der Sachlage wird sich bis heute nichts geändert haben.“

Es könne wegen der Nähe zur Autobahn 28 keine Wohnbebauung empfohlen werden. Murat Kalmis (FDP) wollte wissen, wo der Unterschied zwischen der möglichen Neubaufläche und der Bebauung in Deichhorst an der Langen Wand bestünde. „Auch da ist man direkt an der Autobahn“, konstatierte der Ratsherr. Ulrich Ihm vom Fachdienst Stadtplanung erklärte: „Der Beschluss für das Gebiet in Deichhorst kommt aus den 70ern. Heute haben wir sechsmal so viel Verkehr. Die Erkenntnislage hat sich einfach verändert.“

Die Stadtverwaltung würde gerne den Wünschen entsprechen, doch gesundes Wohnen sei südlich der Elbinger Straße nicht möglich. „Das wäre brutal, da leben zu müssen“, resümierte er.

Stefan Kappe (AfD) entgegnete: „Wir brauchen Wohnungen. Dort in der Nähe hat man alles, was man braucht.“ Auch sein Parteikollege Lothar Mandalka pflichtete ihm bei: „Wir haben soeben ein Baugebiet am Bremer Postweg ausgewiesen. Das liegt in der Einflugschneise von Flugzeugen. Da muss ich doch schmunzeln, wenn wir jetzt ein anderes wegen der Autobahn ablehnen.“

Annette Kolley war hin- und hergerissen: „Ich werde mich enthalten. Wir haben aber eigentlich auch nicht umsonst einen Lärmschutzplan. Was Lärm für Folgen haben kann, wissen wir doch alle.“

Letztendlich fiel die Entscheidung zur Aufstellung eines Bebauungsplanes knapp aus, dennoch positiv.