Delmenhorst Langsam aber sicher nimmt es Gestalt an: das City-Parkhaus der Parkhaus Delmenhorst GmbH, einem Unternehmen der Stadtwerke Gruppe, wächst jeden Tag ein wenig weiter in die Höhe. In den vergangenen Wochen hat sich auf der Baustelle zwischen den Straßen Am Stadtgraben und Am Stadtwall einiges getan. Das Grundgerüst des Parkhauses aus Stahlträgern nimmt mit jedem Tag mehr Form an und auch die beiden Treppentürme stehen schon.

Die NWZ hat sich mit den Frank List, Bereichsleiter Service der Stadtwerke und der Stadtwerke-Pressesprecherin Britta Fengler getroffen. Bei einem Rundgang um die Baustelle berichten die beiden über den aktuellen Stand der Bauarbeiten.

Tortenstück-Gebäude

„Wir sind voll im Zeitplan“, sagt Frank List. „Momentan wird das erste der drei sogenannten Schiffe errichtet.“ Die Schiffe seien die drei Gebäudeteile, aus denen sich der eigentliche Parkhauskomplex in der Delmenhorster Innenstadt zusammensetzen wird. „Wir können hier kein Einzelgebäude errichten, weil die Straßenführung, an der sich die Gebäudefront orientiert, eine Krümmung aufweist“, berichtet List. Deshalb würden die drei Gebäude in einer Art Tortenstückform gebaut.

„Das Parkhaus wird in einer Modulbauweise errichtet. Momentan wird noch das Grundgerüst hochgezogen“, erklärt List die Arbeiten. In ein bis zwei Wochen würden dann die ersten Betonplatten geliefert, die in die Konstruktion eingefügt werden sollen.

„Wenn alles nach Plan weitergeht, soll das Parkhaus zum Weihnachtsgeschäft fertig werden“, sagt Britta Fengler. Dann sollen bis zu 440 Stellplätze für Autos bereitstehen. „Das sind dann aber nicht die engen Parkplätze, die man aus vielen anderen Parkhäusern kennt“, ergänzt List. Die Stellflächen seien an aktuelle Autos, die oft breiter sind als frühere Modelle, angepasst. Auch die E-Mobilität werde mit entsprechenden Flächen berücksichtigt. „Da kann man dann sein Auto während des Parkens aufladen“, so List.

Im Vergleich zu dem ehemaligen Parkhaus habe man viele Neuerungen in die Planung aufgenommen. „Das ganze Parkhaus ist viel heller gestaltet, permanent videoüberwacht und die unterste Etage liegt über dem Boden des Grundstückes“, erläutert List. Das sei beim alten City-Parkhaus nicht der Fall gewesen – mit dem Ergebnis, dass sich Wasser in der untersten Ebene gesammelt habe, wenn die umliegenden Flüsse Hochwasser geführt hätten.

Zehn Ebenen Parkplätze

Insgesamt sollen sich die Parkflächen auf zehn Ebenen befinden. „Der höchste Punkt des Parkhauses wird circa 15 Meter hoch sein“, sagt List.

Grund für den Abriss und Neubau des Parkhauses war die Tatsache, dass eine Sanierung des ehemaligen Gebäudessehr teuer gewesen wäre. „Auch nach einer Sanierung hätten wir immer noch ein altes Gebäude gehabt“, sagt List.

Die Abrissarbeiten des ehemaligen Parkhauses begannen im März des vergangenen Jahres. „Das Gebäude wurde zu großen Teilen recycelt. Die Stahlelemente wurden eingeschmolzen und wiederverwertet. Der Beton war unbelastet und konnte für den Straßenbau wiederverwertet werden.“

Video

Ein Video der Baustelle unter www.nwzonline.de/videos Mehr Infos unter www.nwzonline.de/delmenhorst/fotos