Baustellen: Hasporter Damm

Delmenhorst Am Has-porter Damm lässt die Stadtwerkegruppe Delmenhorst den Schmutzwasserkanal sanieren. Aufgrund der Bauarbeiten kommt es zwischen Montag, 12. August, und Montag, 30. September, entlang des Dammes zu Verkehrsbehinderungen, teilte die Stadtwerkegruppe mit.

So ist der Abschnitt zwischen Hasporter Damm und Kurlandstraße nur einspurig befahrbar. Dort wird eine Ampel aufgestellt. Die Einfahrt in die Karlsbader Straße wird gesperrt. Der Hasporter Damm bis Schollendamm wird ebenfalls nur einspurig befahrbar sein. Auch dort regelt eine Ampel den Verkehr. Die Einfahrt in den Schollendamm wird gesperrt. Die Ausfahrt zum Hasporter Damm bleibt jedoch frei.

Der dritte Bauabschnitt erfolgt zwischen Stickgraser Damm und Berliner Straße. Der Verkehr an der Berliner Straße wird durch eine weitere Ampel geregelt. Die Einfahrt zum Stickgraser Damm wird gesperrt sein, so dass lediglich die Ausfahrt zur Berliner Straße frei sein wird.