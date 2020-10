Bauverein: Vermietungssituation bleibt trotz Krise gut

Delmenhorst Mit Umsatzerlösen von 3,3 Millionen Euro und einem Jahresüberschuss von 337 300 Euro ist das Geschäftsjahr 2019 für den Bauverein Delmenhorst – und auch dessen Tochtergesellschaft BBV – erfolgreich gewesen. Die Investitionen im eigenen Hausbesitz betrugen überdies 2,8 Millionen Euro, berichtete der hauptamtliche Vorstand Reiner Fulst bei der jüngsten Mitgliederversammlung im Commedia-Veranstaltungszentrum in Delmenhorst.

Fulst klärte auch über den Stand der aktuellen Bauprojekte auf. Der Neubau in der Syker Straße mit elf Mietwohnungen entwickele sich genauso gut wie die umfangreichen Modernisierungen an fünf Mehrfamilienhäusern in der Strehlener Straße.

Den Jahresüberschuss konnte die Genossenschaft im Vergleich zum Vorjahr um fast 120 000 Euro steigern. Fast die gesamte Jahresergebnis wird den Rücklagen zugeführt und dient somit für die Zukunft als Eigenkapital. Für kapitalanlegende Mitglieder beschloss die Mitgliederversammlung einstimmig die Ausschüttung einer zweiprozentigen Dividende. Zudem wurde beschlossen, dass die Genossenschaft den Mitgliedern, die durch die Corona-Krise finanziell stark belastet werden, durch entsprechende Ratenzahlungsvereinbarungen hilft.

Auch die Vermietungssituation beim Bauverein ist trotz der Krise weiterhin sehr gut. Dafür mussten leider die über 200 geplanten Veranstaltungen im Mietertreff für dieses Jahr abgesagt werden. Während der Krise engagierte der Bauverein Klink-Clowns und andere Künstler, die in den Wohnanlagen für etwas Kurzweil sorgten. Eigene Bücherschränke wurden in den Wohnanlagen aufgestellt und Treffen mit Mitgliedern in den Außenanlagen mit entsprechendem Abstand organisiert.

Aufsichtsratsvorsitzender Ralf Wessel fasste zusammen, dass die Umsetzung der vor knapp drei Jahren entwickelten Strategie gut vorankomme. Der erste Neubau mit zwölf Wohnungen sei im März 2019 in Ganderkesee fertiggestellt worden. Unterstützt wurde das Team von langjährigen Ehrenamtlichen.

Auch das neue Erscheinungsbild von Bauverein und BBV wurde präsentiert. Neben einem neuen Corporate Design erhält die BBV einen neuen Firmennamen.