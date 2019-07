Delmenhorst Mehr als 100 Mitglieder und Gäste sind bei der Mitgliederversammlung des Bauvereins Delmenhorst dabei gewesen. Neben Ehrungen langjähriger Mitglieder stand die Wahl zweier Aufsichtsratsmitglieder auf dem Programm, da die Amtszeit von Günter Wehber und Wolfgang Schaft nach drei Jahren geendet hatte. Bei der Versammlung stellten sich die beiden zur Wiederwahl und wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.

Zuvor hatte der Aufsichtsratsvorsitzende Ralf Wessel die hohe Teilnehmerzahl als einen weiteren Beweis dafür gewertet, dass der genossenschaftliche Gedanke so aktuell sei, wie noch nie. In seiner Einleitung wies er auf ein ereignisreiches und auch erfolgreiches Jahr 2018 hin. In seinem Bericht sprach er darüber, dass sich der Immobilienmarkt in und um Delmenhorst in den vergangenen Jahren stark verändert habe.

Besonders anerkennende Worte fand Wessel für das ehemalige Aufsichtsratsmitglied Werner Sudmann, der mit Erreichen der Altersgrenze 2018 aus dem Organ ausscheiden musste.

772 Mitglieder gehörten der Wohnungsgenossenschaft zum Ende des vergangenen Jahres an, wie der hauptamtliche Vorstand Reiner Fulst mitteilte. Mit der Öffnung der Genossenschaft für Kapitalanleger hätten sich die Anteile und Geschäftsguthaben der Mitglieder mehr als verdreifacht.

Rund 1,92 Millionen Euro€ investierte der Bauverein in die ersten Neubauten, 311 000 Euro in die Modernisierung des vorhandenen Hausbestandes. Außerdem wurden für die laufende Instandhaltung rund 625 000 Euro€ eingesetzt.

Durch die Investitionen ist die Bilanzsumme um knapp 1,5 Millionen auf 21,3 Millionen Euro € gestiegen. Das Eigenkapital erhöhte sich durch die Einlagen der Kapitalanleger auf rund 5,7 Millionen Euro. Der Jahresüberschuss betrug rund 221 000 Euro€. Der größte Teil wird den Rücklagen zugeführt. Rund 17 000 Euro€ werden als Dividende (zwei Prozent) an die Mitglieder ausgeschüttet.

Neben dem wirtschaftlichen sei auch der menschliche Mehrwert besonders bemerkenswert gewesen, so Fulst. Durch die Unterstützung der Ehrenamtlichen war es möglich geworden, rund 230 Veranstaltungen im Mietertreff durchzuführen.