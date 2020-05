Bbs ii: 400 Stunden in Projekt investiert

Delmenhorst 160 Arbeitsstunden sind pro Person als Richtwert veranschlagt, eher 400 Stunden waren es in ihrer Gruppe: David Szymanski, Marvin Becker, Michael Strehlow und Jannik Roth planten für die Firma Robotline in Stuhr eine Erweiterungsanlage für die Roboterschulung.

Die vier gehören zu den angehenden stattlich geprüften Technikern der Fachbereiche Maschinen- und Elektrotechnik an der BBS II in Delmenhorst. Voraussetzung für diese Aufstiegsweiterbildung ist eine abgeschlossene Berufsausbildung sowie mindestens ein Jahr Berufserfahrung, sagt Dr. Pierre Schulze, Teamleiter der Technikerschule.

Die Ausbildung dauert zwei Jahre, das zweite Jahr ist durch ein Projekt geprägt, das die Schülerinnen und Schüler in Dreier- bis Vierer-Gruppen in Zusammenarbeit mit Firmen der Region anfertigen. Ihre Ergebnisse stellten sie sich nun gegenseitig vor. „Dienen soll das Ganze der Berufserfahrung, um das theoretische Wissen des ersten Jahres umzusetzen und die Teamfähigkeit zu stärken“, sagt Schulze.

Gewollt war eigentlich, die Erweiterungsanlage für die Roboterschulung nicht nur zu planen, sondern auch umzusetzen und zur Projektpräsentation mitzubringen, sagen David Szymanski und Michael Strehlow. Doch die Corona-Krise machte einen Strich durch die Rechnung: Die Materialbeschaffung dauerte zu lange.

Lehrreich war die Zeit dennoch. „Es war eine große Herausforderung, sich selber zu organisieren“, sagt Szymanski. Besonders spannend findet Strehlow an der Ausbildung, dass er mal „die andere Seite“ sieht: „Ich habe vorher viel praktisch gearbeitet. Jetzt sehe ich, was dafür alles gebraucht wird.“

Die anderen Gruppen beschäftigten sich in ihren Projekten mit einer Teleskopgangway (Fassmer GmbH & Co. KG, Berne), der Prozessoptimierung der Endverpackung von Linoleumrollen (Gerflor DLW GmbH, Delmenhorst), mit der Konzeptentwicklung und Konstruktion eines Prüfstandes für Wärmetauscher (Wichmann und Ullrich GmbH, Bremen) sowie der Entwicklung und Konstruktion eines Hubtisches für Zylinderköpfe von Großdieselmotoren (Zeppelin Power Systems GmbH & Co. KG, Achim).