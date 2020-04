Behrens neue Geschäftsführerin der dwfg

Delmenhorst Am 1. April hat Beate Behrens ihren Dienst bei der Stadt Delmenhorst in ihrer Funktion als Wirtschaftsförderin und Geschäftsführerin der Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (dwfg) begonnen. Sie folgt damit auf den bisherigen Interimsgeschäftsführer Ralf Hots-Thomas. Erster Stadtrat Markus Pragal begrüßte die neue Geschäftsführerin in den Räumlichkeiten der dwfg „auf die gebotene Distanz“ mit einem Blumenstrauß. Die dwfg-Aufsichtsratsvorsitzende Bettina Oestermann wünschte Beate Behrens telefonisch viel Erfolg für die neue Position.

„Eine der wichtigsten Aufgaben für mein Team und mich wird in den kommenden Wochen die Unterstützung der Delmenhorster Unternehmerinnen und Unternehmer sein, um diese bestmöglich durch die aktuell schwierigen Zeiten zu lotsen“, so die neue Geschäftsführerin. Parallel erfolgt in den kommenden Tagen die Übergabe der laufenden Projekte.