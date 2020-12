Bei Autounfall leicht verletzt

Delmenhorst Ein 33-jähriger Mann aus dem Landkreis Tuttlingen, der auf dem Hasporter Damm stadtauswärts fuhr, übersah laut Polizei am Sonntag gegen 10.25 Uhr beim Abbiegen nach links in den Niedersachsendamm einen entgegenkommenden 28-jährigen Delmenhorster. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der 28-Jährige leicht verletzt wurde. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Schaden: etwa 12 000 Euro.