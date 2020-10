Bei Delmenhorst-Hasport: Mann fährt unter Drogeneinfluss auf A 28

Delmenhorst Ein berauschter Fahrer ist am Dienstag auf der Autobahn 28 unterwegs gewesen. Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn kontrollierten den Mann, der in Richtung Oldenburg fuhr, gegen 2.45 Uhr bei der Anschlussstelle Delmenhorst-Hasport. Die Polizisten vermuteten, dass der 53-Jährige aus Achim Drogen genommen hatte. Ein Vortest zeigte eine mögliche Beeinflussung durch THC an. Dem Mann wurde Blut entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.