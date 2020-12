Beim Abbiegen übersehen: Radfahrerin bei Unfall in Delmenhorst leicht verletzt

Delmenhorst Eine 43-jährige Radfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntag in Delmenhorst leicht verletzt worden. Laut Polizei fuhr ein 50-Jähriger aus Delmenhorst gegen 15 Uhr mit seinem Auto auf der Mühlenstraße in Richtung Markstraße. Als er nach rechts in die Schanzenstraße abbog, übersah er die Radfahrerin, die auf dem Radweg in Richtung Markstraße fuhr. Obwohl der 50-Jährige bremste, stieß er mit der Radlerin zusammen. Diese stürzte und verletzt sich leicht. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.