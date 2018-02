Delmenhorst Anfang Dezember zerstörte ein Feuer das Eigenheim der Familie Reinhardt. Seitdem gibt es eine Welle der Hilfsbereitschaft, die ihresgleichen sucht (die NWZ berichtete). Maßgeblichen Anteil daran hat der Verein „Stars for Kids“, der gemeinsam mit Gerrit Schröder von der Blaulicht-Agentur „Nonstop News“ über die Facebook-Seite „Feuerhilfe Delmenhorst“ freiwillige Helfer für den Wiederaufbau des Hauses suchte, Geld- und Sachspenden einwarb. „Warum wir helfen? Die Familie hat drei kleine Kinder. Deshalb haben wir uns ’reingehängt“, erklärt die „Stars for Kids“-Vorsitzende Britta Burke. Ureigentliche Aufgabe des Vereins ist die Aufrechterhaltung des kostenlosen Kindermittagstischs in den Delmenhorster Jugendhäusern.

Familie Reinhardt braucht die Hilfe, weil es nach dem derzeitigen Sachstand keine gültige Brandschutzversicherung für das Haus an der Potsdamer Straße gibt. Was die Ursachen dafür sind, und ob die Brandschutzversicherung nicht doch noch zahlen muss, klären zurzeit die Juristen. Der Schaden am Gebäude wird auf 150 000 Euro taxiert.

Jetzt hat „Stars for Kids“ zugunsten der Familie Reinhardt ein Benefiz-Musicalkonzert auf die Beine gestellt, das am Freitag, 16. Februar, in der Divarena an der Gustav-Stresemann-Straße 1 stattfinden wird. Sieben Interpreten stehen auf der Bühne, darunter auch aus „Deutschland sucht den Superstar“ bekannte Künstler. Mit dabei sind Alphonso Williams, Duygu Goegel, Ivanvildo Kembel, Mark Richter, Armando Sarowny, Mathias Schiemann und Jeff Burke. Beginn ist um 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr), Dauer circa zweieinhalb Stunden. Karten zum Preis von 24,50 Euro gibt es im Vorverkauf in der Divarena, im „Stars for Kids“-Ladenlokal im Jute-Center und im Geschäft „Gameground“ , Lange Straße 78. Die Akteure auf der Bühne verzichten auf ihre Gage, die Divarena stellt ihre Räume und ihr Personal umsonst zur Verfügung.