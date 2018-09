Delmenhorst Mit bunten Kostümen, kraftvoller Musik und purer Lebensfreude kommt die afrikanische Tanzgruppe Tapa Uganda am Sonntag, 30. September, um 19 Uhr in die Markthalle nach Delmenhorst. Sie ist mit ihrem Programm „Uganda Cultural Explosion – Charity Tour 2018“ auf Tour – und das für einen guten Zweck.

In diesem Jahr sammeln die Tänzerinnen und Tänzer Geld, um Kinder mit Down-Syndrom zu unterstützen. Veranstalter ist die INK-Stiftung, die von der in Deutschland lebenden ugandischen Künstlerin Irene Nabbosa Kröger gegründet wurde.

Präsentiert wird die Vorstellung unter dem Titel „Tembeya Motherland“. Es ist eine energiegeladene Reise durch wichtige historische, politische wie kulturelle Ereignisse von Uganda in der Zeit von 1830 bis heute, heißt es in einer Ankündigung. Tapa Uganda besteht aus 17 Tänzern, die zusammen mit der Musikerin Irene Nabbosa Kröger auf der Bühne stehen. Heraus kommt eine „atemberaubende Show mit ugandischen und afrikanischen Percussions, traditionellem Tanz und einheimischer Musik“, so die Veranstalter.

Die INK-Stiftung unterstützt Menschen mit Behinderung und ihre Familien in Uganda durch Selbsthilfegruppen, kleine Unternehmen und Berufsausbildungen. In diesem Jahr sollen die Erlöse Kindern zugute kommen, die am Down-Syndrom leiden. „Wir wollen Kindern Aktivitäten und Bildungsmöglichkeiten bieten und ihre Fähigkeiten ausbauen“, sagt Irene Nabbosa Kröger. Dazu gehörten Aktivitäten wie Nähen und Stricken oder intellektuelle Beschäftigungsformen. „Ziel ist es, den Kindern zu einem unabhängigen Leben zu verhelfen.“

Karten gibt es bei Irene Nabbosa Kröger unter Telefon 01 62/31 16 65 7 sowie auf der Internetseite der INK-Stiftung oder online unter www.eventbrite.de. Erwachsene zahlen 20 Euro, Schüler und Studenten 13 Euro.

Mehr Infos unter www.inkroegerfoundation.org