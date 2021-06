Berauscht mit dem Auto unterwegs

Delmenhorst Bei einer Kontrolle haben Polizisten in der Berliner Straße in Delmenhorst am Dienstag gegen 9.40 Uhr festgestellt, dass ein 56-jähriger Pkw-Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Drogenvortest bei dem Delmenhorster verlief nach Angaben der Polizei positiv auf Opiate. Zudem waren die Kennzeichen nicht für das Fahrzeug ausgegeben und ein Versicherungsschutz bestand nicht. Den Fahrer erwarten mehrere Verfahren.