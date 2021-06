Berauscht mit dem Auto unterwegs

Delmenhorst Bei der Kontrolle eines 23-jährigen Autofahrers am Mittwoch gegen 18 Uhr in der Düstern­ortstraße in Delmenhorst stellten die Polizisten fest, dass der Delmenhorster unter Drogeneinfluss stand. Ein Drogenvortest verlief positiv auf THC (Cannabis). Zudem hatte der 23-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe, die Beamten untersagten die Weiterfahrt. Gegen den Delmenhorster wurden Verfahren eingeleitet.