Delmenhorst Sie alle blicken einer Zukunft im Öffentlichen Dienst entgegen: 21 neue Auszubildende hat die Stadt Delmenhorst begrüßt. Damit sind es genau sechs Azubis mehr als im vergangenen Jahr, informierte die Stadtverwaltung. Neben den 21 „Neuen“ fängt eine Jahrespraktikantin an. Mit Hinweis auf den Datenschutz teilte die Stadt Delmenhorst die Namen nicht.

Oberbürgermeister Axel Jahnz begrüßte die Neuen auf der Wache der Delmenhorster Feuerwehr. Hier absolvierten alle gemeinsam eine Brandschutzübung. Die gehört mit zum Einweisungsprogramm.

Eine Vielzahl von Bewerbungen war bei der Stadt eingegangen, bevor die Wahl auf diese 21 jungen Männer und Frauen fiel. Insgesamt 270 Bewerber hatten ihr Interesse angemeldet. Dazu kamen noch 100 Bewerbungen für eine Ausbildung zum Brandmeister-Anwärter. Dieser beginnt allerdings erst am 1. Oktober mit der Ausbildung.

Für die Bewerber galt: Sie mussten schriftliche und mündliche Eignungstests sowie Vorstellungsgespräche durchlaufen.

Aus Mainz und Göttingen

Die Auszubildenden kommen nicht nur aus Delmenhorst und Umgebung. Auch von weiter weg sind junge Leute dabei. In diesem Jahr verlassen zum Beispiel zwei Auszubildende ihre Heimat Göttingen und Mainz, um in Delmenhorst in ihre berufliche Zukunft zu starten.

In diesem Jahr haben sich sechs Stadtinspektor-Anwärterinnen beziehungsweise -Anwärter für ein duales Studium mit der Befähigung für den gehobenen Dienst entschieden, und es wurden zehn künftige Verwaltungsfachangestellte eingestellt. Eine der Stadtinspektor-Anwärterinnen hat bei der Stadt Delmenhorst gerade ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten absolviert.

Außerdem beginnen ein Tiefbaufacharbeiter, zwei Gärtnerinnen und zwei Bauzeichnerinnen ihre Ausbildung. Ferner bietet die Stadt einer Schülerin die Gelegenheit, als Jahrespraktikantin das berufspraktische Schuljahr für die Fachhochschulreife abzuleisten.

„Unter anderem vor dem Hintergrund des demografischen Wandels benötigt die Stadtverwaltung Delmenhorst qualifizierte und geeignete Nachwuchskräfte, die nur durch ein strukturiertes und zielorientiertes Auswahlverfahren gewonnen werden können“, heißt es von der Stadt.

Und was sollen die Neuen mitbringen? Es werden ein hohes Maß an Motivation, Engagement und Einsatz gefordert, heißt es. In ihren Tätigkeitsbereichen bekommen die Nachwuchskräfte die Chance auf Fort- und Weiterbildungen. Eine Chance auf Übernahme sei auch gegeben, so die Stadt.

Erstmal kennenlernen

In den ersten Tagen ist erstmal ein Sich-Kennenlernen angesagt – was für die Auszubildenden untereinander gilt, aber auch für die Beziehung zu den Kollegen und Ausbildungsbeauftragten.

Zudem gibt es Informationen zu Themen wie Rechte und Pflichten während der Ausbildung. Valerie Coldewey, Ausbildungsleiterin im Fachdienst Allgemeiner Verwaltungsservice, hat mit ihrem Team ein umfangreiches Programm vorbereitet.