Beruf: Stadt informiert über Minijobs

Delmenhorst „Der Minijob – Da ist mehr für Sie drin“, unter diesem Titel hat die städtische Gleichstellungsstelle in Delmenhorst eine Broschüre über 450-Euro-Jobs herausgegeben. Mit der aktualisierten Neuauflage sollen Beschäftigte in Minijobs und deren Arbeitgeber über alle Aspekte einer sogenannten geringfügigen Beschäftigung informiert werden.

In verständlicher Form fasst das Heft Informationen für Teilzeitbeschäftigte rund um das Thema Minijobs kompakt zusammen. Zu finden sind Antworten auf eine Vielzahl unterschiedlicher Fragen: Was sollte der schriftliche Arbeitsvertrag enthalten? Wie viele Tage Urlaub stehen Minijobbern zu? Gelten auch für Minijobs weitere Leistungen, wie zum Beispiel Mutterschutz und Lohnfortzahlung bei Krankheit?

Laut Petra Borrmann, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Delmenhorst, arbeiten rund sieben Millionen Menschen in Deutschland in geringfügiger Beschäftigung. Zwei Drittel davon sind Frauen. In Delmenhorst waren nach Auskunft der Bundesagentur für Arbeit im September 2019 fast 7 200 Menschen in registrierten Minijobs tätig, davon mehr als die Hälfte Frauen. Am häufigsten arbeiten sie in der Stadt im Einzelhandel, im Gastgewerbe und in sonstigen Dienstleistungsbereichen.

„Minijobs werden gerade von Frauen oft als eine Möglichkeit gesehen, Familie und Beruf zu vereinbaren und das Familieneinkommen aufzubessern“, sagt die Gleichstellungsbeauftragte. „Langfristig können sich damit aber massive Nachteile für die berufliche Biografie und die Rente ergeben.“

Wer ausschließlich geringfügig beschäftigt ist, erwirbt nur unzureichend Ansprüche, vor allem in der Rentenversicherung. Neben dem Risiko von Altersarmut haben geringfügig Beschäftigte darüber hinaus häufig wenig Aufstiegschancen und Aussichten auf Qualifizierung.

Interessierte können das Heft über die Gleichstellungsstelle unter Telefon 042 21 /99 20 06 beziehen. Außerdem wird es an vielen öffentlichen Stellen ausgelegt.

Im Internet steht es zum Herunterladen bereit.