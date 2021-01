Delmenhorst In Kooperation mit dem Delmenhorster Institut für Gesundheitsförderung sowie der Stadt bieten die Lebenshilfe und der Landkreis Oldenburg bereits zum zwölften Mal die berufsbegleitende Weiterbildung „Fachkraft für frühe Bildung, Gesundheitsförderung und Prävention“ an. Sie startet am Freitag, 22. Januar, und es sind noch einige Plätze frei. Das Angebot richtet sich an pädagogische Fachkräfte, die mit Kindern unter drei Jahren arbeiten oder sich für dieses Tätigkeitsfeld interessieren. Anmeldungen werden noch bis zum 21. Januar entgegengenommen. Interessierte erhalten weitere Informationen bei Ilka Albers unter der Telefonnummer 0 42 21 / 9 81 11 20.