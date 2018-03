Delmenhorst Was sind Voraussetzungen für eine Ausbildung bei der Bank? Wie sieht so eine Ausbildung inhaltlich aus? Wie läuft das Bewerbungsverfahren ab? Über diese und ähnliche Fragen informierten am Montagvormittag in der Filiale der Landessparkasse zu Oldenburg in Delmenhorst die beiden Auszubildenden Sara Tezel (24) und Neele Stoltze (17). Zu Gast waren Schüler der Delmenhorster Schulen Max-Planck-Gymnasium, Oberschule Süd und IGS.

Organisiert hatte die Betriebsbesichtigung die Zukunftswerkstatt Ausbildungsinitiative (Zwaig). Der Verein fördert die Berufsorientierung im Landkreis Oldenburg und der Stadt Delmenhorst. Mit dabei waren am Montag zudem Vertreter von der Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft sowie der Arbeitsagentur.

Jährlich stelle die LzO etwa 40 Auszubildende ein, berichtet Neele Stoltze, ehe sie die Geschäftsbereiche ihres eigenen Ausbildungsbetriebes zusammenfassend erläutert. Auch ein Duales Studium mit dem Abschluss Bachelor of Arts biete die LzO an. Die Ausbildungsinhalte zum Bankkaufmann beziehungsweise zur Bankkauffrau seien „vielfältig“, führte Sara Tezel fort. „Man ist im Service in der Filiale tätig, darf bei den Kundenberatungen reinschnuppern oder auch bei der Baufinanzierung. In der Zentrale bekommt man einen Einblick hinter die Kulissen.“

Bewerben sollten sich die jungen Menschen in der Regel ein Jahr im Voraus. „Voraussetzungen sind ein guter Realschul- oder Handelsschulabschluss oder auch das Abitur, darüber hinaus sind Eigenschaften wie Kontaktfreudigkeit, Motivation und Teamfähigkeit wichtig“, so die 17-Jährige.

Die Ausbildung selbst beinhaltet neben der Berufspraxis viele Seminare und ein Kommunikationstraining sowie den Besuch der Berufsschule, heißt es in der Präsentation der Auszubildenden. Im ersten Ausbildungsjahr starten die Auszubildende mit einem Gehalt von 968, 20 Euro und erhalten beispielsweise eine zusätzliche Altersvorsorge oder einen Lernmittelzuschuss.

Nach der Betriebsbesichtigung könnte sich Dustin Schwan (15) von der IGS Delmenhorst gut vorstellen, ein Praktikum bei der LzO zu machen: „Der Vortrag war hilfreich, um sich einen Überblick über die Ausbildung zu verschaffen.“ Ein Praktikum sei zwar kein Muss für eine anschließende Bewerbung um einen Ausbildungsplatz bei der LzO, so die Erfahrung von Nele Stoltze, „aber es ist auf jeden Fall ein Pluspunkt“.