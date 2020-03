Betreuung In Delmenhorst: Weitere Kindergarten in Planung

Delmenhorst Jedes Jahr eine neue Kita: Das hat sich die Stadt Delmenhorst zum Ziel gesetzt bis 2022. Eine weitere soll noch im Dezember dieses Jahres an der Moorkampstraße eröffnet werden. Das gab der Erste Stadtrat Markus Pragal beim Richtfest bekannt.

Es ist bereits die zweite Kita derselben Bauweise, einer Holzständerbauweise, die in der Delmestadt erricht wird. Die Betreuungsstätte ähnlicher Art steht an der Hasberger-Straße hinter der Käthe-Kollwitz-Schule. Die Vorbereitungen für den Bau einer dritten Kita laufen bereits, Ende März soll der erste Spatenstich sein. Entstehen soll der Bau an der Schreberstraße, in unmittelbarer Nähe zur Grundschule Annenheide. Das serielle Bauen verkürzt Bauzeit und -kosten aus Sicht der Stadtverwaltung. „Ganz nach dem Leitspruch ,Kurze Beine, Kurze Wege’ sollen die Kitas nicht weit von einer Schule entfernt sein“, sagt Pragal. Die Kita an der Moorkampsstraße befindet sich bei der Overbergschule. Als neuer Betreiber gab der Stadtrat die Lebenshilfe bekannt. Der Stadtrat betonte besonders die Schwierigkeit des Bauvorhabens der Stadt, so viele Kitas in kurzer Zeit zu bauen. Handwerker seien schwer zu bekommen. Daher lobte er die Arbeit der Gesellen. Bis zur Eröffnung muss noch unter anderem das Dach gebaut und der Marmorboden verlegt werden. Mehr als 100 Kinder sollen in der neuen Kita betreut werden können, in drei Kindergarten- und zwei Krippengruppen. Es könnte sogar eine Integrationsgruppe in den Kindergartengruppen geben, sagt Fachdienstleiterin Andrea Vennebörger. Die Eröffnung soll im Dezember sein, der Betrieb allerdings erst 2021 losgehen.

Kindergartenplätze werden dringend benötigt in Delmenhorst. Im neuen Kindergartenjahr fehlen trotz der Bemühungen der Stadt mehr als 400 Plätze.