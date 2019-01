Delmenhorst Rund sieben Jahre sind seit der ersten Planung vergangen, am Freitag wurde die neue AWO-Kindertagesstätte Schafkoven an der Otto-Jenzok-Straße 62 in Delmenhorst mit geladenen Gästen feierlich eingeweiht.

Die Kita bietet Platz für drei Kindergartengruppen mit je 25 Kindern sowie zwei Krippengruppen zu je 15 Kindern. Für die ersten Kinder öffnet die Kita am Freitag, 4. Februar, ihre Türen. Die Eingewöhnung der Kinder erfolgt nach dem sogenannten Berliner Modell: In den Kindergartengruppen werden zur Eröffnung nur fünf Kinder, in den Krippengruppen nur drei Kinder aufgenommen. Danach bekommen die Kindergartengruppen jede Woche Zuwachs um zwei Kinder, in die Krippengruppen wird alle zwei Wochen ein neues Kind aufgenommen.

Und die Plätze sind heiß begehrt: „Die ersten haben ihre Kinder bereits vor einem Jahr angemeldet“, sagte Thomas Ballmert, Leiter der neuen AWO-Kita am Freitag. Längst seien alle Plätze belegt, bewerben könnten sich Eltern aber jederzeit. „Die Kinder sollen sich hier entfalten“, wünscht er sich.

Zusammen mit 17 pädagogischen Mitarbeitern war Ballmert seit Jahresbeginn vor Ort, um die Kita mit Spiel- und Kreativmaterialien auszustatten. Mit ihren hellen, freundlichen Räumen setzt die Kita auf Wohlfühlatmosphäre. Neben drei Lernorten – naturwissenschaftlicher, kreativer und sprachlicher Bereich – umfasst das Konzept der Kita einen großen Außenbereich mit mehreren Spielzonen, eine Bewegungshalle mit Sport- und Spielgeräten sowie die enge Kooperation mit benachbarten Einrichtungen.