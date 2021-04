Betreuungsverein Delmenhorst: Damit selbstbestimmtes Leben im Mittelpunkt steht

Delmenhorst Zu mehr Selbstbestimmung und Autonomie sowie einer Verbesserung der Qualität der rechtlichen Betreuung soll die Reform des Betreuungs- und Vormundschaftsrechts beitragen, die am 1. Januar 2023 in Kraft tritt. Darüber sprach nun Susanne Mittag, SPD-Bundestagsabgeordnete für Delmenhorst, Oldenburg-Land und die Wesermarsch mit dem Betreuungsverein Delmenhorst.

Im Gespräch mit dem Geschäftsführer Rainer Sobota erkundigte sich Susanne Mittag über die Arbeit des Vereins, heißt es in einer Pressemitteilung ihres Wahlkreisbüros. Der Betreuungsverein, der seit 1994 in Delmenhorst existiert und momentan rund 100 Personen betreut, verwies dabei auf veränderte Bedingungen, die die Arbeit des Vereins komplexer machten.

Aktuelle Reform des Betreuungsrechts begrüßt

Sobota begrüßte die aktuelle Reform des Betreuungsrechts. ,,Durch die anstehende Gesetzesänderung wird die Bedeutung der Betreuungsvereine gestärkt. Sie können nun auch selbst als Betreuer bestellt werden und ihre Arbeit in Rechnung stellen. Die Reform wird den am Betreuungsverein beteiligten Personen und Institutionen viele Aufgaben übertragen. Eine gute Umsetzung wird für die zu Betreuenden von Vorteil sein und ihr Selbstbestimmungsrecht sichern.“

„Die Reform ist ein deutliches Zeichen für einen Systemwechsel, bei dem nicht mehr nur die Fürsorge sondern vielmehr das selbstbestimmte Leben im Mittelpunkt steht“, sagte Mittag. „Betreuungsvereine leisten dabei einen wichtigen Beitrag. Deshalb ist es wichtig, sie mehr miteinzubeziehen.“

Anteil an jüngeren zu Betreuenden nimmt zu

Im Gespräch wurde deutlich, dass der Anteil an jüngeren zu Betreuenden zunimmt. Dadurch verschieben sich auch die Anforderungen an die Betreuungsvereine, beispielsweise durch die Betreuung von zu Betreuenden mit Kindern. In der Zukunft möchte Sobota deshalb neue Ansätze verwirklichen, indem ehrenamtliche und hauptamtliche Betreuer stärken zusammenarbeiten.

Auch in Zukunft wolle man in Kontakt stehen, „um die wichtige Arbeit des Betreuungsvereins durch die Unterstützung und Förderung von Projekten zu gewährleisten“, heißt es in der Mitteilung.