Betrugs-Prozess In Delmenhorst: Tierärztin zu Bewährungsstrafe verurteilt

Delmenhorst Mit einem Urteil ist der Betrugs-Prozess gegen eine Delmenhorster Tierärztin zu Ende gegangen. Das Amtsgericht Delmenhorst verurteilte die Ärztin zu einer Haftstrafe von einem Jahr und acht Monaten auf Bewährung.

Verhandelt wurden in dem Prozess über 30 Fälle, in denen der Medizinerin vorgeworfen wurde, bei Haustierversicherungen Operationen oder andere Behandlungen abgerechnet zu haben, die es gar nicht gegeben hat. Das Gericht verurteilte die Ärztin nun wegen gewerbsmäßigen Betruges in 21 Fällen.

Die erzielten Gewinne aus den Fällen müssen zurückgeführt werden. Dabei handelt es sich um eine Summe von 42.829,38 Euro. In den Bewährungsauflagen ist außerdem die Zahlung von 60.000 Euro an gemeinnützige Zwecke verankert.

Es ist nicht das einzige Verfahren weswegen die Tierärztin in der Vergangenheit vor Gericht stand. Die 67-Jährige war bereits wegen Steuerhinterziehung in acht Fällen zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt worden. Gegen das Urteil war sie in Berufung gegangen. Doch das Oldenburger Landgericht hatte es vor einer Woche in zweiter Instanz bestätigt.

Auch im jetzigen Verfahren ist das letzte Wort womöglich noch nicht gesprochen. Die Ärztin kann gegen das Urteil Revision einlegen.