Betrugsfälle In Delmenhorst: Polizei warnt Senioren vor dreister Masche

Delmenhorst Die Polizei Delmenhorst warnt wegen aktueller Anlässe vor den Betrugsmaschen „Falsche Polizeibeamte“ und „Enkeltrick“. In einem Fall gab sich eine Person als Polizist aus und erlangte dadurch einen hohen Bargeldbetrag von dem Delmenhorster. In einem anderen Fall gab sich der Täter als Enkel in einer Notlage aus. Ein Senior war bereit, einen hohen Bargeldbetrag zu zahlen. Durch die Aufmerksamkeit eines Taxifahrers konnte diese Tat jedoch verhindert werden.

• Falsche Beamte

Gegenüber eines 61-jährigen Delmenhorsters hat sich ein unbekannter Betrüger als Mitarbeiter des Landeskriminalamts Stuttgart ausgegeben. Am Montag zeigte der Geschädigte der Betrugsmasche an, dass er um Schmuck und einen fünfstelligen Bargeldbetrag betrogen wurde. Die Telefonate hatten sich über einen Zeitraum von mehreren Monaten erstreckt, in denen der Betrüger durch glaubhafte Schilderungen das Vertrauen des Geschädigten erlangte und somit Zugriff auf dessen Vermögen erhielt. In diesem Zuge wurden insgesamt drei Übergaben von Geld und Schmuck vollzogen, bis der Geschädigte nicht mehr von dem Betrüger kontaktiert wurde und er diesen auch nicht mehr erreichen konnte.

Als Enkelsohn hat sich am Dienstag ein Betrüger am Telefon ausgegeben. Einem 87-jährigen Delmenhorster erzählte er, dass er mit seinem Pkw schwer verunfallt sei und nun für den Unfallgegner eine große Summe Bargeld benötige. Daraufhin bestellte er seinem vermeintlichen Großvater ein Taxi, welches ihn zu seiner Bank brachte. Dabei kam der 87-Jährige mit dem Taxifahrer ins Gespräch und berichtete von dem Sachverhalt. Der 70-Jährige wurde hellhörig und wies den 87-Jährigen auf Betrugsfälle hin, womit er ihn von der Aushändigung des Geldes abhalten konnte. Wenig später rief der vermeintliche Enkel erneut an und erkundigte sich nach dem Geld. Als der 87-Jährige ihm mitteilte, dass es keine Geldübergabe geben werde, wurde er von dem Betrüger beleidigt.

Die Polizei weist darauf hin, dass sie niemals Bargeld oder Wertsachen einfordert. Es sollten keine Angaben zum Vermögen gemacht werden. Auch wird die Polizei niemals am Telefon sensible Themen besprechen. Beim geringsten Zweifel sollten Gespräche beendet und Kontakt zur richtigen Polizei gesucht werden.