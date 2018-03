Bewegung in Sachen FW-Haus

Delmenhorst Der Hasberger Ortsrat will in Sachen Nachnutzung des alten Ortsfeuerwehr-Gebäudes Resultate sehen: Auf sein Betreiben hin wurde im Finanz- und Wirtschaftsausschuss am Donnerstagabend aus der Mitteilungsvorlage zum Hasberger Feuerwehrhaus eine Beschlussvorlage, die dann auch bei nur zwei Gegenstimmen abgesegnet wurde.

Beschlossen wurde, dass Grundstück und Gebäude der alten Ortsfeuerwehr im Besitz der Stadt Delmenhorst bleiben und Konzepte für 1. ein Dorfgemeinschaftshaus mit Gastronomie, Veranstaltungsraum und eventuell einem Dorfladen sowie 2. eine gastronomische Nachnutzung im Bereich „ländlicher Tourismus“ ausgearbeitet werden. Parallel sollen Fördermöglichkeiten ausgelotet werden, auch im Bereich Energieeffizienz. Nach der Entscheidung soll ein Architektenwettbewerb ausgeschrieben werden.

Für die Übergangszeit nach dem Umzug der Feuerwehr in den Neubau soll eine befristete Verpachtung z.B. an den Rettungsdienst erfolgen.