Delmenhorst Hürdenlauf, Tischtennis spielen oder Fußball-Dart? Beim Abschlussfest des „Bewegungspasses 2019“ am Mittwochvormittag kamen die 200 Schüler der Grundschule Iprump Stickgras in Delmenhorst in Bewegung. Diesen Aktionstag hat die Schule bei einer Verlosung im Rahmen des Projektes „Bewegungspass“ gewonnen.

Im Sommer haben insgesamt sieben Schulen und sieben Kindergärten daran teilgenommen, insgesamt mehr als 2000 Kinder. Initiiert hatte es die Sportregion Delmenhorst/Oldenburg-Land, vertreten durch den Stadtsportbund Delmenhorst.

Fördern sollte das Projekt, dass Kinder nicht mit dem Auto zur Schule gefahren werden, sondern zu Fuß, mit dem Rad oder dem Tretroller kommen. Zwei Monate lang konnten die Schüler dafür Unterschriften sammeln, die das belegten. Schließlich wurde unter den angemeldeten Einrichtungen ein Abschlussfest ausgelost.

Organisiert wurde das Fest von der Sportregion und Delmenhorster Vereinen. Die Kooperationspartner des Projektes, die HKK, die Verkehrswacht Delmenhorst und die Gesundheitsregion waren ebenfalls vertreten. An verschiedenen Spiel- und Bewegungsstationen sowohl draußen auf dem Gelände als auch in der Turnhalle konnten die Kinder sich sportlich betätigen. „Es geht dabei um Spaß und Bewegung“, sagte Victoria Becker von der Sportregion. Zudem bot der Delmenhorster Hockey Club den Kindern eine Fläche zum Spielen an, und der Delmenhorster Turnverein stellte Tischtennisplatten zur Verfügung.

Die Initiatoren ziehen eine positive Bilanz für das Projekt: 20 Unterschriftenfelder konnten die Schüler ausfüllen, und fast jedes Kind habe diese erhalten, so Becker. Hinzu kam, dass die Kinder bis zu fünf Stempel für weitere sportliche Aktivitäten, beispielsweise die Mitgliedschaft in einem Verein oder ein Sportabzeichen, nachweisen konnten. Ein Viertel der Kinder konnte dies komplett ausfüllen. „Ein so deutliches Ergebnis hätten wir nicht erwartet“, äußerte sich Constanze Schwaiger von der HKK zufrieden. Jeder einzelne Schüler konnte dazu beitragen. So auch zum Beispiel Ismet (8): „Ich fahre jeden Tag mit dem Fahrrad zur Schule.“

In der Phase des „Bewegungspasses“ habe es „spürbar weniger Elterntaxis gegeben“, sagte Sportlehrerin Tanja Warnken. „Die Eltern fanden das besonders positiv, und die Kinder waren unglaublich stolz, so viele Unterschriften zu sammeln.“

Nach dem ersten erfolgreichen Durchlauf des „Bewegungspasses“ soll dieser nächstes Jahr fortgeführt werden. Schön wäre, so Warnken, wenn das Elterntaxi auch bei schlechtem Wetter stehen gelassen würde – gerade jetzt in der kühler und nass werdenden Jahreszeit.