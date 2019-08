Delmenhorst 4,8 Millionen Euro stehen Delmenhorster Schulen für die Digitalisierung bis 2023 zu. Das geht aus dem Digitalpakt der Bundesregierung hervor.

Pünktlich zum Schulbeginn startet das Antragsverfahren zum Digitalpakt. Das Delmenhorster Landtagsmitglied Deniz Kurku (SPD) zeigt sich angesichts der Investitionssumme für die Delmenhorster Schulen zufrieden: „Jede einzelne Schule in Delmenhorst kann sich nun im digitalen Bereich weiterentwickeln. Die Stadt als Schulträger wird jetzt Konzepte erarbeiten müssen, an welcher Stelle das Geld sinnvoll eingesetzt werden kann.“

Der Digitalpakt hat zum Ziel, die Chancengleichheit auf eine digitale Bildung im Land zu fördern. Deshalb sollen die Fördermittel von Bund und Land gleichmäßig auf die Schulen verteilt werden. Für ganz Niedersachsen stehen 522 Millionen Euro zur Verfügung.

„Mit dem bis dato größten Investitionsprogramm für die digitale Bildung schafft das Land mit Unterstützung des Bundes eine riesige Chance für all unsere Schülerinnen und Schüler“, sagt die Bundestagsabgeordnete Susanne Mittag (SPD). In den nächsten Schritten gehe es an Delmenhorster Schulen nun darum, Lehrkräfte weiterzubilden, damit diese mit dem digitalen Angebot auch umgehen können. „Schließlich nützt die beste Technik nichts ohne ausgebildete Lehrkräfte“, so Deniz Kurku.