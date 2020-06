Bildung: Berufsfachschule Altenpflege verkürzt ihren Namen

Delmenhorst Die Berufsfachschule Altenpflege wird mit dem Beginn der generalistischen Ausbildung ihren Namen ändern. Sie heißt künftig „Berufsfachschule Pflege“. Die Veränderung sei erforderlich, weil verschiedene Ausbildungsgänge der Pflege bundesweit zur Ausbildung zum Pflegefachmann oder zur Pflegefachfrau zusammengefasst worden sind. Das teilt Frerk Hinrichs mit. Er ist Schulleiter der Berufsfachschule Altenpflege, eine staatlich anerkannte Ersatzschule.

Im letzten Drittel der neuen Ausbildung können sich die Pflegeschüler für den Schwerpunkt Altenpflege entscheiden. Die Ausbildungsinhalte sind durch Rahmenpläne und Stundenkontingente vorgegeben. Jede Schule ist gehalten, eigene Lehrpläne zu entwickeln, heißt es. „Da können wir die ganze Erfahrung aus fast 40 Jahren Altenpflege-Ausbildung einfließen lassen“, erläutert Hinrichs.

„Künftig werden wir noch deutlicher herausstellen, dass die Berufsfachschule eine Einrichtung des Stephanusstift ist. Damit weisen wir auf unsere Verbindungen zu Kirche und Diakonie hin“, erklärt der Schulleiter der Schule an der Friedrich-Ebert-Allee.

„Für uns verbindet sich damit auch ein besonderer Qualitätsanspruch“, bekräftigt der stellvertretende Schulleiter Dr. Theo Müller. Junge Menschen, die sich für die Ausbildung interessieren, sollten sich jetzt bewerben, rät Müller. Schul- und Ausbildungsplätze werden jetzt vergeben. Denn die Ausbildung beginnt am 17. August.

Der Standort in der Stadt ist auch für Schüler/innen interessant, die ihre praktische Ausbildung in Einrichtungen im Umkreis von Delmenhorst absolvieren. Während der generalistischen Ausbildung sehen die Auszubildenden in bis zu fünf verschiedene Pflegeeinrichtungen hinein. Die Azubis lernen die stationäre Akut- und Langzeitpflege, die ambulante Pflege, Psychiatrie und die Kinderkrankenpflege kennen.