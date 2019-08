Delmenhorst Seit 100 Jahren gibt es Volkshochschulen in Deutschland. Aus diesem Anlass schmückt ein ganz besonderes Bild das neue Programmheft der VHS Delmenhorst: „Das ist unser ganzes Team zu einer großen 100 aufgestellt“, sagt Geschäftsführer Martin Westphal. Und hinter diesem Titelbild verbergen sich die neuen Kursangebote der VHS, mit einigen veränderten Schwerpunkten:

• Kultur

„Urban Sketching“: So heißt ein Kreativtrend, dem die VHS gleich drei Kurse widmet. Urban Sketching heißt übersetzt städtisches Skizzieren. „Dabei malt oder zeichnet man Elemente, die man vor Ort vorfindet“, sagt Grit Fisser. Bei diesen Kursen statten sich die Teilnehmer mit Mal- und Zeichenutensilien aus und schwärmen in die Stadt aus, auf der Suche nach Motiven. Es gibt Anfänger- und Fortgeschrittenenkurse.

Bastelfans können im Kursus „Explosionsboxen“ individuelle Geschenkverpackungen gestalten.

• Schulabschluss

Kurz vor den Sommerferien konnte die VHS 20 Menschen mit einem neuen Schulabschluss aus den Seminaren entlassen, neun hatten den Hauptschulabschluss bestanden und elf den Realschulabschluss. Nun starten neue Kurse. „Es haben sich fünf Weitergänger angemeldet“, sagt Kai Reske. Also Menschen, die vorher an der VHS ihren Hauptschulabschluss machten und sich jetzt für den Realschulabschluss einschrieben.

• Politik/Gesellschaft

Wie funktioniert Kommunalpolitik? Dieser Frage widmete die VHS bereits 2018 ein Diskussionsformat, welches nun fortgesetzt wird. Bei der kostenlosen Veranstaltung können Bürger Kommunalpolitikern Fragen stellen. „Wir wollen damit rechtliche Grundlagen verständlicher machen und über Delmenhorster Themen im Konkreten sprechen“, kann Westphal ankündigen. Vor allem für Menschen, die überlegen, selbst politisch aktiv zu werden, sei dies informativ. Daneben ist ein Kursus über Rechtspopulismus mit im neuen Programm.

• Sprachen

Arabisch und Japanisch, das sind die Neuzugänge unter den Sprachkursen im aktuellen Programm. Bereits etablierte Kurse werden zudem nun auch als Kompaktkurse angeboten. Das heißt, dass es statt vieler kürzerer Termine in der Woche wenige Ganztagestermine an Samstagen gibt.

• Beruf

Eine Grundqualifizierung in der Kindertagespflege kann in einem umfangreichen Programm erworben werden. Das kostenlose Angebot richtet sich an Menschen, die sich beruflich neu orientieren möchten. Es wird vom Bundesprogramm „Pro-Kindertagespflege“ gefördert. Neben Theoriestunden sind Praktika und Selbstlernphasen eingeplant. Wer Interesse hat, kann sich beim Familien- und Servicebüro melden, wo im Vorfeld Eignungs- und Beratungsgespräche stattfinden (Telefon 04221/99 2906). Es sind 20 Plätze frei.

• gesundheit

Mehrere Kurse setzen den Schwerpunkt auf Entspannung. Gab es vorher Kurse jeweils für Meditation, Qi Gong und Co. im Einzelnen, können jetzt Kurse gebucht werden, die mehrere Praktiken miteinander verbinden. Dazu bietet die VHS erstmals Informationsvorträge zur Augengesundheit an. • Auch wenn die VHS in Delmenhorst selbst noch keine 100 Jahre feiern kann – sie entstand 1946 –, ist das Jubiläum der Volkshochschulen in Deutschland auch hier ein Grund zum Feiern. Am Freitag, 20. September, sind Gäste auf dem Gelände, Am Turbinenhaus 11, zwischen 16 und 22 Uhr willkommnen. Es wird Schnupperangebote sowie Kaffee und Kuchen geben.

Weitere Informationen zu den Kursangeboten gibt es unter Telefon 0 42 21/98 18 00 oder online (www.vhs-delmenhorst.de).