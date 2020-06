Bildung: Kleine Forscher können experimentieren

Delmenhorst „Viel Spaß beim Entdecken und Ausprobieren“: Mit diesen Worten übergab die hiesige Bundestagsabgeordnete Astrid Grotelüschen (CDU) anlässlich des Tages der Kleinen Forscher am 16. Juni eine GEOlino-Box „Experimente mit Wasser“ an die Leiterin des Kindergartens St. Christophorus, Monika Schäfer, und ihr Team – passend zum diesjährigen Motto „Von der Quelle bis ins Meer – Wasser neu entdecken!“.

Die Einrichtung der katholischen Kirche St. Marien ist seit Jahren als „Haus der Kleinen Forscher“ zertifiziert und alle Kollegen sind an Bord. Dafür bilden sie sich regelmäßig weiter und haben die aktuelle Zeit genutzt, um sich zum Beispiel online zu zertifizieren. „In jedem Jahr hat ein anderes Zweierteam in der Organisation den Hut auf“, so Leiterin Monika Schäfer. In diesem Jahr sind Erzieherin Anke Porter und ihre Kollegin Uljana Geier an der Reihe. Diesmal läuft es nicht wie gewohnt, doch das Team ist kreativ geworden und hat ein Video mit Anleitungen und Tipps erstellt, das über einen Verteiler an alle Familien geht.

„Normalerweise besuche ich zu dem Aktionstag die Gruppen, experimentiere mit und lasse mich von der Begeisterung der Kinder anstecken“, so Grotelüschen. In diesem Jahr müsse überall alles etwas anders ablaufen, was die Politikerin und Mutter sehr schade findet. „Deswegen muss das Forschen aber nicht ausfallen, wie Frau Schäfer und ihr Team eindrucksvoll beweisen. Interesse für die MINT-Fächer zu wecken, ist wichtig.“

Die MINT-Fächer, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, stehen im Fokus des Aktionstages und sollen spielerisch entdeckt werden. Es geht um die Fachkräfte von morgen und daher rührt Grotelüschen jedes Jahr aufs Neue gern die Werbetrommel für das Programm, das über das Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird.

„Hier im Kindergarten St. Christophorus ist das aktive Entdecken selbstverständlich, dafür ein großes Lob an das sehr engagierte Team um Frau Schäfer! Zudem ein dickes ,Danke‘ für die gute Arbeit, die alle Erzieherinnen und Erzieher, gerade auch in dieser Zeit, leisten“, so die Bundestagsabgeordnete.