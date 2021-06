Bildung: Sommerschule in Delmenhorst wird vorbereitet

Delmenhorst In der Stadtverwaltung laufen die Vorbereitungen für eine Sommerschule, damit Schüler in den Ferien coronabedingte Lernlücken schließen können. Das hat Erster Stadtrat Markus Pragal kürzlich in der Sitzung des Schulausschusses deutlich gemacht. Hintergrund ist das von der Bundesregierung aufgelegte Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ mit einer Milliarde Euro für Förder- und Nachhilfeangebote. „Erfahrungsgemäß kommt davon etwa ein Prozent in Delmenhorst an, in diesem Fall also eine Million Euro“, sagte Pragal. Bisher fehle allerdings eine Förderrichtlinie des Landes. An der konkreten Umsetzung könne deshalb noch nicht gearbeitet werden.

„Wir sind in Gesprächen mit der Landesregierung. Nach aktuellem Stand wird die Richtlinie nicht vor den Sommerferien fertig sein“, berichtete Pragal. Fraglich sei, ob die Kommunen selbst Förderanträge stellen müssen. Auch bei der Konzeption der Sommerschule selbst stünden wesentliche Eckpunkte noch aus.

Schon in den Osterferien konnten Schüler bei der Volkshochschule (VHS) Delmenhorst Förderunterricht in Deutsch und Mathe bekommen. Finanziert wurde der Unterricht aus Mitteln des Bildungs- und Teilhabepakets des Bundes. Auch für die Sommerschule soll die VHS eine zentrale Rolle einnehmen. Die Stadt befindet sich aber auch in Gesprächen mit privaten Trägern, um möglichst viele Plätze anbieten zu können.

Silke Fischer, Vorsitzende des Stadtelternrats, formulierte eine klare Forderung: „Die Sommerschule muss sich an alle Jahrgänge und Schulformen richten.“ Gymnasiasten kämen nicht per se besser mit dem Heimunterricht klar. Diese Aussage unterstützte SPD-Ratsfrau Andrea Lotsios. Ihrer Forderung an die Verwaltung, frühzeitig ein Konzept zur Sommerschule zu erarbeiten, folgte der Schulausschuss mit breiter Mehrheit.