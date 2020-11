Blaulicht: 61-Jähriger kommt in der kleinen Delme zum Stehen

Delmenhorst Ein 61 Jahre alter Delmenhorster Autofahrer ist am Freitag, 21.50 Uhr, mit seinem Pkw in der kleinen Delme gelandet. Er befuhr laut Polizei den Wiekhorner Heuweg Richtung Burggrafendamm. Den Ermittlungen zufolge wollte er nach links abbiegen. Aufgrund zu hoher Geschwindigkeit durchbrach er geradeaus weiterfahrend eine Schutzplanke und kam in der kleinen Delme zum Stehen. Bei dem leicht verletzten Mann wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,12 Promille festgestellt. Es erfolgte eine Blutentnahme. Die Schadenshöhe beträgt 5400 Euro.

Ebenfalls unter Alkoholeinfluss war am Freitag, 17.05 Uhr, ein 40 Jahre alter Delmenhorster mit einem Pedelec auf dem Wiekhorner Heuweg in Richtung Brauenkamper Straße unterwegs. Dabei kam es zum Unfall mit einer vor ihm fahrenden 63 Jahre alten Autofahrerin aus Prinzhöfte, die zuvor aus der August-Jordan-Straße in den Wiekhorner Heuweg eingebogen war. Bei dem 40-Jährigen wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,61 Promille festgestellt.

Bei einem 60-jährigen Autofahrer aus Delmenhorst ist bei einer Polizeikontrolle am Blücherweg am Samstag, 12.40 Uhr, eine Atemalkoholkonzentration von 2,07 Promille festgestellt worden. Auf dem Hasporter Damm kontrollierte die Polizei am Sonntag, 0.21 Uhr, einen 32-jährigen Bremer Autofahrer. Bei ihm ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,40 Promille.

Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand ein 45 Jahre alter Delmenhorster, der am Freitag, 13.05 Uhr, an der Schanzenstraße kontrolliert wurde. Es wurde Blut entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.