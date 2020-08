Blaulicht: Betrunkener Fahrer kollidiert mit Laterne

Delmenhorst Zwei Vorfälle in Delmenhorst hat die Polizei am Wochenende gemeldet. Ein Pedelec-Fahrer war am Freitag, 9.50 Uhr, angefahren worden. Eine 57-jährige Pkw-Fahrerin aus Delmenhorst befuhr die Louisenstraße in Richtung Koppelstraße. In Höhe der Hausnummer 8 bog sie nach rechts in ein Grundstück ab und übersah dabei einen 61-jährigen Pedelec-Fahrer, der den Radweg befuhr. Er musste ausweichen, wobei er zu Fall kam und dabei mehrere Verletzungen erlitt. Der Delmenhorster wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Ein betrunkener Fahrer wurde am Samstag, 1 Uhr, gestoppt: Der 32-jährige Pkw-Fahrer befuhr den Reinersweg in Richtung Annenheider Allee. In einer Kurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Straßenlaterne. Eine Kontrolle ergaben bei dem Fahrer 2,32 Promille im Blut. Gesamtschaden: circa 6500 Euro.