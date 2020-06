Blaulicht: Polizei stoppt illegales Rennen auf Autobahn

Delmenhorst Ein illegales Autorennen sowie zwei Verkehrsunfälle hat die Polizei in Delmenhorst am Wochenende gemeldet.

Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn waren am Samstag in ihrem zivilen Videomessfahrzeug auf der Bundesstraße 75 in Richtung Delmenhorst unterwegs gewesen, als ihnen um 21.25 Uhr zwei offenbar hochmotorisierte Pkw – ein Audi und ein Mercedes Benz – auffielen. Zunächst überholte der Fahrer des Mercedes den Audi unerlaubt rechts. Anschließend fuhren die beiden Autos eine Zeit lang mit gleicher Geschwindigkeit nebeneinander, um dann ihre Fahrzeuge stark zu beschleunigen. Die Fahrt ging von der B 75 auf die Autobahn 28 in Richtung Oldenburg. Hierbei wurden Geschwindigkeiten auf der B 75 von bis zu 148 Stundenkilometern bei erlaubten 70 km/h und 164 km/h bei erlaubten 100 km/h im Bereich der A 28 festgestellt. Gegen die beiden Fahrzeugführer wurden Strafverfahren eingeleitet. Dem 32-jährigen Mercedes Benz-Fahrer aus dem Landkreis Verden wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg noch vor Ort der Führerschein entzogen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Der Fahrer des Audi konnte nicht angehalten werden. Auch ihm droht die Entziehung der Fahrerlaubnis. Die Polizei ermittelt weiter.

Leicht verletzt wurde am Freitag gegen 14 Uhr ein 56-jähriger Fahrradfahrer: An der Kreuzung Friedrich-Ebert-Allee/Koppelstraße missachtete ein 52-jähriger Pkw-Fahrer aus Delmenhorst die rote Ampel und stieß mit dem Fahrradfahrer zusammen. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass gegen den Fahrzeugführer ein Fahrverbot vorlag und er den Pkw nicht hätte fahren dürfen. Deshalb wird gegen ihn nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Ebenfalls am Freitag, gegen 20.05 Uhr, kam es auf der Friedrich-Ebert-Allee an der Kreuzung mit der Grünen Straße zu einem Auffahrunfall: Ein 18-jähriger Delmenhorster fuhr mit seinem Pkw auf das Fahrzeug eines 26-Jährigen aus Delmenhorst auf. Der entstandene Schaden wird auf circa 5500 Euro geschätzt.