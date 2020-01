Delmenhorst Eine vergleichsweise ruhige Silvesternacht hat es für Feuerwehr und Polizei in Delmenhorst zum Start ins Jahr 2020 gegeben. Dennoch wurden die Einsatzkräfte die gesamte Nacht über immer wieder alarmiert.

Am Silvesterabend wurden die Kameraden zu einem Brand in den Sommerweg gerufen. Hier stand nahe eines Wohnhauses eine Hecke in Flammen, die aber schnell gelöscht werden konnte. Kurz nach Mitternacht rückte die Feuerwehr dann ein weiteres Mal aus. Ein Dachstuhlbrand am Hotel Zur Riede an der Annenheider Allee war gemeldet worden, stellte sich aber als Fehlalarm heraus.

Schneller als die Feuerwehr waren die Nachbarn bei einem Brand auf dem Balkon eines Hauses in der Langenwischstraße. Sie löschten die Flammen, bevor die Einsatzkräfte eintrafen. Gefordert waren die Feuerwehrleute dagegen bei einem Containerbrand am Hamburger Weg. Doch auch das auf dem Postenhandels Nord ausgebrochen Feuer konnten die Einsatzkräfte recht schnell löschen. Die Brände entstanden laut Polizei vornehmlich durch Pyrotechnik.

Dazu waren von den Beamten im Laufe der Nacht einige Streitigkeiten zwischen alkoholisierten Personen zu verzeichnen. „Insgesamt handelte es sich aus polizeilicher Sicht um einen ruhigen Silvesternachtverlauf“, heißt es in einer Mitteilung.

Dafür kam es laut Polizeiangaben in den vergangenen Tagen vermehrt zu Diebstählen, kleineren Einbrüchen und Einbruchsversuchen. So wurde in der Zeit von Samstag, 21. Dezember, und Montag, 30. Dezember, in die Lagerräume eines Spielwarengeschäfts in der Straße Am Stadtwall eingebrochen. Durch ein Fenster gelangten die Täter in die Lagerräumlichkeiten. Die Höhe des Diebesgutes ist noch unbekannt.

Im Zeitraum Donnerstag, 19. Dezember, und Montag, 30. Dezember, wurde außerdem in eine Kleingartenlaube in der Straße An den Graften eingebrochen. Die Unbekannten brachen die Tür auf.

Bei einem Einbruch in das Pfarrhaus in der Louisenstraße gelangten die Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag durch ein Fenster ins Innere. Sie erbeuteten zwei Wertgelasse samt Inhalt. Der Schaden wird auf über 3000 Euro geschätzt. Wer Hinweise zu einem der Einbrüche geben kann meldet sich bitte bei der Polizei, Telefon 04221/15 590.