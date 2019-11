Delmenhorst Zu einem Polizeieinsatz ist es am Montagmorgen an der BBS I in der Richtstraße in Delmenhorst gekommen. An der Eingangstür zum Schulzentrum war eine Bombendrohung geschrieben.

Laut der Polizei Delmenhorst hat es sich jedoch als Dummejungenstreich herausgestellt. Noch vor Schulbeginn konnte die Polizei die Gefährdungslage entsprechend einstufen. Die Schule wurde abgesucht und die Meldung auf Wahrheitsgehalt geprüft.

Der Polizeisprecher vermutet, dass der Verursacher schlicht keine Lust auf den Unterricht oder auf eine Klausur hatte. Als Tatzeitraum grenzt die Polizei die Zeit zwischen Freitag 16 Uhr und Montagmorgen um 7.30 Uhr ein.

Für den Verursacher könnte es nun teuer werden: Wird der Täter ermittelt, muss er die Kosten für den Einsatz tragen, teilte die Polizei mit. Pro Streifenwagen könnten abhängig von der Besetzung und der Einsatzzeit ein Minimum von 300 Euro anfallen. Daher rät die Polizei dringend von solchen Streichen ab.