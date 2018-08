Delmenhorst /Borisoglebsk Besuch aus der russischen Partnerstadt: Mit einer Feier im Rathaus Delmenhorst begeht der Deutsch-Russische Sozial- und Kulturkreis (DRSK) am Donnerstag, 30. August, ab 16 Uhr sein 25-jähriges Bestehen. Mit dabei sind zehn Gäste aus Borisoglebsk, der russischen Partnerstadt Delmenhorsts. Die Delegation mit Bürgermeisterin Elena Agaeva an der Spitze verbringt ab diesem Montag eine ganze Woche in Delmenhorst.

Der DRSK ist einer der fünf Partnerschaftskreise, in denen sich Bürger ehrenamtlich für die Beziehungen mit jeweils einer der Delmenhorster Partnerstädte engagieren. Seine Gründung am 11. Juni 1993 ging der offiziellen Besiegelung der Beziehungen zwischen den beiden Städten im Jahr 1994 noch voraus.

Der Ursprung der Beziehungen zu Borisoglebsk war humanitäre Hilfe in der Auflösungsphase der Sowjetunion. Der DRSK hat sich darüber hinaus aber immer um einen vielfältigen Austausch auf Augenhöhe bemüht. Über die Jahre bestimmten sowohl Spendensammlungen, Benefizveranstaltungen und Ähnliches für die russischen Partner als auch Begegnungen vor allem im Jugend- und Kulturbereich das Vereinsprogramm.

Als Zeichen für den hohen Stellenwert von Kultur beim DRSK hat sich der Reisegruppe aus Russland das Musikensemble „Kaleidoskop“ angeschlossen. Das Ensemble setzt sich zusammen aus Lehrkräften der renommierten Musikfachschule in Borisoglebsk. Zwei Konzerte werden sie in dieser Woche geben:

Am Sonnabend, 1. September, spielt Kaleidoskop beim Museumsfest auf der Nordwolle auf Klavier, Geige, Akkordeon, Bajan und Bass-Balalaika Tango und mehr. Der Abend in der Turbinenhalle des Nordwestdeutschen Museums für Industriekultur beginnt um 19.30 Uhr.

Bereits am Mittwoch, 29. August, gastiert das Ensemble ab 19.30 Uhr im Kultur- und Seminarhaus in Hatten-Sandkrug, Astruper Straße 42. Der Veranstaltungsort wurde ausgewählt, weil sich in der Gemeinde Hatten seit Langem eine besonders aktive Szene von Freunden der russischen Kultur herausgebildet hat.

Der einwöchige Aufenthalt bietet den russischen Gästen reichlich Zeit für weitere Unternehmungen und Begegnungen. Unter anderem sind Besuche der Musikschule der Stadt Delmenhorst (MSD), des Familienzentrums Villa und der Stadtbücherei vorgesehen. Das Krankenhaus, die BBS II, ein Rundgang durch die Innenstadt sowie Ausflüge nach Bremen und an die Nordsee stehen ebenfalls auf dem Programm.

Kulturellen Hochgenuss verspricht zum Abschluss der Reise ein Besuch der MSD-Operette „Ball im Savoy“ am Sonntagabend – da dürfen sich dann die Delmenhorster musikalisch beweisen.