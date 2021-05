Brand in Delmenhorst: Elektroherd fängt Feuer – 8000 Euro Schaden

Delmenhorst Aus ungeklärter Ursache ist am Sonntag gegen 18 Uhr ein Elektroherd in einem Mehrfamilienhaus an der Cramerstraße in Delmenhorst in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilt, hatten zuvor eine 44-Jährige und ihre Tochter die Wohnung verlassen, sodass niemand verletzt wurde. Die Freiwillige Feuerwehr und die Berufsfeuerwehr verhinderten, dass das Feuer sich ausbreitete. Der Herd und die Dunstabzugshaube wurden vollständig zerstört, das Haus wurde nicht beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf rund 8000 Euro.