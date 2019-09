Delmenhorst Zu einem Großeinsatz mussten die Berufsfeuerwehr Delmenhorst und mehrere Freiwillige Feuerwehren am Donnerstagvormittag ausrücken. In einem Lagerhallenkomplex an der Oldenburger Landstraße war gegen 10.15 Uhr eine Halle, die als Autowerkstatt genutzt wurde, in Brand geraten. Laut Angaben der Polizei Delmenhorst konnten alle Personen das Gebäude rechtzeitig verlassen.Die Polizei Delmenhorst hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Höhe des Schadens wird auf etwa 150 000 Euro geschätzt. Ersten Ermittlungen zufolge geht die Polizei von menschlichem Fehlverhalten aus.

Den Einsatzkräften schlugen beim Eintreffen Flammen entgegen. Die Oldenburger Landstraße war aufgrund der Rauchentwicklung und damit die Feuerwehren nachrücken konnten zwischen dem Bereich „Hinter dem Tiergarten“ und dem Wichernstift zeitweise gesperrt.

Gegen 11 Uhr war der Brand gelöscht, umliegende Gebäude wurden durch den Brand nicht gefährdet. Eine Person musste ärztlich versorgt werden. Die Sperrung der Oldenburger Landstraße konnte gegen 11.20 Uhr wieder aufgehoben werden.