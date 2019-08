Delmenhorst Auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Delmenhorst, Seestraße 5, ist am Donnerstagmittag gegen 12 Uhr ein Medikamententransporter in Brand geraten. Der 67-jährige Fahrer hatte vergeblich versucht, den Wagen zu starten, teilte die Polizei mit. Daraufhin kam Rauch aus der Motorhaube.

Im vorderen Bereich des Transporters war das Feuer ausgebrochen. Daraufhin alarmierte der Fahrer die Feuerwehr und rettete Ladung aus dem hinteren Bereich des Wagens. Die Feuerwehr Delmenhorst konnte den Brand schnell löschen.

Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 12.000 Euro, so die Polizei.