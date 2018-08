Delmenhorst Zu einem Brand ist es am Dienstagnachmittag in einem Mehrparteienhaus an der Bremer Heerstraße gekommen. Auslöser war laut Polizei vermutlich ein technischer Defekt im Badezimmer einer Obergeschosswohnung. Das Feuer drohte sich auf den gesamten Dachstuhl auszubreiten.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Delmenhorst und Hasbergen. Sie brachten den Brand schnell unter Kontrolle, ein größerer Schaden konnte verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Während der Löscharbeiten musste die Straße zwischen Kleinem und Großem Tannenweg voll gesperrt werden.