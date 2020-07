Brauenkamper Straße Bis Marktstraße: Oldenburger Straße in Delmenhorst wird saniert

Delmenhorst Sanierungsarbeiten werden an den Schachtabdeckungen der Oldenburger Straße in Delmenhorst voraussichtlich bis Mittwoch, 15. Juli, – teils in den frühen Abendstunden – durchgeführt. Betroffen ist der Bereich von der Brauenkamper Straße bis zur Marktstraße. Das schreibt die Stadtwerkegruppe in einer Pressemitteilung. Im Abschnitt Ludwig-Kaufmann-Straße bis Marktstraße ist am Dienstag, 14. Juli, eine Vollsperrung erforderlich. Anwohnern ist die Zufahrt zu ihren Grundstücken gestattet.