Delmenhorst Meilensteine der Luftfahrt, 14 Blatt, 43 Marken, heute für fünf Euro. Oder: Olympiade Berlin 1936, zweimal komplett – Band 1: Winterspiele, Band 2: Sommerspiele – zusammen 20 Euro. Angebote wie diese gab es beim Großtauschtag des Vereins Delmenhorster Briefmarkensammler am Sonntag.

Die Aula der Kerschensteiner Berufsschule in Delmenhorst verwandelte sich dafür vom frühen Morgen – Aufbau ab sieben Uhr, um acht Uhr Beginn des Feilschens – bis etwa 14 Uhr in eine Schatzkiste für Briefmarkensammler.

Diese nehmen zum Teil einen weiten Weg auf sich, wie Eckhard Schmidt, Vorsitzender des Vereins, berichtet: „Zum Großtauschtag kommen Händler aus dem gesamten Oldenburger Land.“

Einmal im Jahr – und das zum 36. Mal – veranstaltet sein Verein diesen Tag für Sammler aus der Region, und zwar nicht nur für Briefmarkensammler. Über den Tisch gehen auch historische Münzen, Ansichtskarten, Briefbelege. Im Laufe des Tages werden etwa 120 Sammler hier auftauchen, vermutet Eckhard Schmidt am späten Vormittag. Gegen halb elf sind rund 50 Menschen vor Ort, vorwiegend Männer, vorwiegend ältere Semester.

„Ja, das ist eine Männerdomäne“, sagt Sammlerin Wiltrud Strunk. Sie ist an dem Morgen eine von zwei Frauen, im Verein Delmenhorster Briefmarkensammler ist sie eine von Dreien – bei rund 30 Mitgliedern.

Wiltrud Strunk und ihr Mann Peter gehören dem Verein seit zwei Jahren an – seit sie nach rund 50 Jahren aus Aachen nach Delmenhorst zurückgekehrt sind. Sie habe, sagt Wiltrud Strunk, als junges Mädchen Briefmarken gesammelt und habe das Hobby wiederentdeckt, als sie nicht mehr berufstätig war. Was das Faszinierende am Briefmarkensammeln ist? „Man lernt unglaublich viel über Geschichte“, sagt sie. Zum Beispiel die Geschichte der deutschen Kleinstaaten und damit auch die des Oldenburger Landes sei ihr anhand von Briefmarken klarer geworden.

Bei dem Bremer Sammler Friedrich Heuß – auch er ist Mitglied des Delmenhorster Vereins – war es die Faszination der großen, weiten Welt, die ihn vor mehr als 60 Jahren zum Briefmarkensammeln brachte. „Damals war das Geld knapp, ins Ausland zu reisen war schwierig. Briefmarken ermöglichten einen Blick auf die Welt“, sagt er. Das ferne Kanada etwa war für ihn damals nicht zu erreichen. Mit seinem ersten Sammelalbum kam er seinem Traumland etwas näher. Mittlerweile hat er das Land dreimal besucht. Aber auch andere Länder hat er durchs Sammeln kennengelernt. „Es ist eigentlich egal, wo: Briefmarken erzählen viel über Geschichte, Landschaft und Gesellschaft eines Landes.“ Er blättert durch sein Gibraltar-Album, Verhandlungsbasis: 50 Euro, rund 200 Marken. „Wenn man die gesehen hat, kennt man sich im Grunde schon aus“, sagt er und lächelt.