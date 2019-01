Delmenhorst In rund zwölf Wochen ist es so weit: Mehr als zweieinhalb Jahre nach dem Brexit-Referendum wird Großbritannien am 29. März aller Voraussicht nach aus der Europäischen Union austreten. „Not amused“ sind darüber viele im Ausland lebende Briten – wie Bob Graham. Der Schotte lebt seit 1969 in Deutschland, seit rund 20 Jahren in Delmenhorst.

„Die haben keinen Plan. Es ist absurd, dass man immer noch nicht weiß, worauf es hinauslaufen wird. Da kann man schon von politischem Versagen sprechen“, sagt Graham. Besonders stört ihn, dass das Referendum dazu benutzt worden sei, mit Lügen für den Brexit zu mobilisieren. „Es wurden im Vorfeld nachweislich Unwahrheiten verbreitet“, sagt Graham. „Ein Referendum auf kommunaler oder regionaler Ebene wäre für ungültig erklärt worden.“ Es gehe den Machthabenden in England vor allem darum, ihre Position zu erhalten.

Als „Worst-Case-Szenario“ für den 29. März sieht Graham den sogenannten No-Deal-Brexit. Dass es zu einem solchen ungeregelten Austritt ohne Abkommen mit der EU kommt, ist nicht unwahrscheinlich: In der dritten Januarwoche soll das britische Unterhaus endgültig über den von Premierministerin Theresa May mit der EU ausgehandelten Vertrag abstimmen.

Bei einem No-Deal-Brexit wäre des Chaos programmiert, vermuten die Grahams. 3500 Militärangehörige würden für den Fall auf Bereitschaft gestellt, die Autobahnstrecke zwischen Dover und London müsste womöglich als Parkplatz für Lkw stillgelegt werden, um einem Verkehrschaos vorzubeugen. „Hätte man das früher als Buch geschrieben“, beginnt Bob Graham einen Gedanken, den seine Frau Elfy zu Ende führt: „Dann hätte das keiner geglaubt.

Und was wäre der „Best Deal“ für Großbritannien? „Was wir jetzt haben“, findet Bob Graham. Dafür sei es aber wohl zu spät. Ein neues Referendum hält er für unwahrscheinlich – es würde schlicht zu lange dauern. Das Brexit-Chaos wäre trotz Referendums vermeidbar gewesen, wäre dafür eine Zweidrittelmehrheit vonnöten gewesen, vermutete Graham: „Es war so knapp.“ Nur rund 52 Prozent der Briten hatten sich für den Austritt aus der EU ausgesprochen. Problematisch findet Graham zudem, dass die im Ausland lebenden Briten sich nicht beteiligen durften.

Einen Grund für die hohe Zahl an Brexit-Befürwortern sieht Bob Graham darin, dass viele die Vorteile der EU, wie offene Grenzen, nicht zu schätzen wüssten. „Es ist zur Selbstverständlichkeit geworden.“ Außerdem hätten die Engländer schon immer gemacht, was sie wollen. Die schottische Geschichte habe gelehrt: „Der englischen Politik ist nicht zu trauen.“ Graham lacht dazu, der Ernst der Lage ist ihm aber durchaus bewusst. Er fürchte, so sagt er, der Brexit und dessen Folgen würden so schlimm wie die Bankenkrise von 2008. „Man weiß nicht, was passiert.“

Und wenn Theresa May nun am Tisch der Grahams säße – was würden sie die britische Premierministerin fragen? Was sie so sehr bewege, die EU aufzugeben, warum sie denke, dass die EU nicht wichtig sei, sagt Bob Graham. Immerhin wollte schon Winston Churchill genau das haben – ein vereinigtes Europa. Elfy Graham wiederum würde May eine Tasse Tee anbieten und sie fragen: „Was wäre wenn?“ Sie glaube nämlich, dass die Briten keinerlei Vorstellung haben, was nach dem Brexit komme. Oder, wie es Jean-Claude Juncker schon mehrfach formuliert habe: „Was wollen die Briten eigentlich?“, ergänzt ihr Mann.