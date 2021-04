Brodowy und Momsen erst 2022

Delmenhorst Coronabedingt muss der Auftritt von Matthias Brodowy und Werner Momsen am Mittwoch, 21. April 2021, im Theater „Kleines Haus“ erneut verschoben werden. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Ursprünglich sollte das Duo schon Ende April 2020 in Delmenhorst gastieren. Brodowy und Momsen sollen nun am Donnerstag, 10. Februar 2022, mit ihrem Programm „Och…?! – Zwei Nordlichter sprechen sich aus“ auf der Bühne an der Max-Planck-Straße stehen. Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit.