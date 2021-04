Buchung online oder telefonisch: Freie Termine im Delmenhorster Impfzentrum

Delmenhorst Für Impfberechtigte kann es jetzt ganz schnell gehen: Das Corona-Impfzentrum in der Sporthalle Am Wehrhahn meldet für die kommenden Tage noch freie Termine. Delmenhorster, die zu einer Corona-Schutzimpfung mit höchster oder hoher Priorität berechtigt sind, können unter www.impfportal-niedersachsen.de oder montags bis sonnabends von 8 bis 20 Uhr unter Telefon 08 00/ 9 98 86 65 Termine buchen.

Dazu zählen Menschen ab 70 Jahren sowie weitere Impfberechtigten der zweiten Priorisierungsgruppe, also Personen mit besonderen Erkrankungen, in besonderen Lebenslagen und Personal in bestimmten Einrichtungen. Über 80-jährige Menschen können weiter einen Impf-Termin vereinbaren oder sich auf die Warteliste setzen lassen.

Seit diesem Montag ist in Niedersachsen – und damit auch in der Stadt Delmenhorst – die Terminvergabe für Corona-Schutzimpfungen mit Astra-Zeneca für Personen, die älter als 60 Jahre sind, geöffnet. Impfberechtigte können ihren Termin oder Wartelistenplatz unter www.impfportal-niedersachsen.de oder die Telefon-Hotline absagen. Wer beispielsweise auf der Warteliste steht, aber schon von seinem Hausarzt einen Impftermin bekommen hat, wird darum gebeten, seinen Termin im Impfzentrum abzusagen.

Über eine Terminbörse unter www.impfportalniedersachsen.de können kurzfristig frei gewordene Impftermine sofort von allen impfberechtigten Gruppen gebucht werden. Die Priorisierung wird auch für die kurzfristig vergebenen Termine eingehalten.