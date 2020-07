Bücherbox der Awo zieht um

Delmenhorst Jetzt ist sie da: Die alte Telefonzelle, die der Delmenhorster Arbeiterwohlfahrt (Awo) als Bücherbox dient, ist nun auch am neuen Standort des Nachbarschaftsbüros Deichhorst angekommen. Bereits im Mai vergangenen Jahres war das Nachbarschaftsbüro von der Alfred-Rethel-Straße an den Wiekhorner Heuweg 59 umgezogen. Der Jugendtreff Hasport hatte sich um den Transport und die Neuaufstellung der Bücherbox gekümmert, teilt die Awo mit. Dort können nun wieder ausgelesene Bücher eingestellt und mitgenommen werden. Kinder- und Jugendbücher seien zurzeit knapp, heißt es weiter. Die Bücherbox ist montags bis freitags von 9 bis 15 Uhr geöffnet, Bücher können in dieser Zeit auch im Nachbarschaftsbüro abgegeben werden.